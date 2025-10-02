В Жамбылской области завершилось судебное разбирательство по делу о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизни двух человек, передает BAQ.KZ.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам рассмотрел дело в отношении водителя автобуса марки "Youtong", который в июне 2025 года, находясь за рулём на автотрассе Алматы — Шымкент в Байзакском районе, нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21015". В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир скончались на месте, а сам виновник происшествия с телесными повреждениями был доставлен в районную больницу.

Следствие собрало достаточные доказательства вины водителя: в материалах дела имеются показания свидетелей, заключения экспертиз и иные подтверждающие документы. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие у него несовершеннолетних детей, положительные характеристики с места жительства, чистосердечное признание и тот факт, что преступление было совершено впервые и в результате трагического стечения обстоятельств.

Стороны в судебном процессе озвучили разные позиции: прокурор запросил пять лет лишения свободы, одна из потерпевших сторон настаивала на более строгом наказании, другая — на назначении меры в пределах средней тяжести по закону. Суд, исследовав все обстоятельства дела, признал водителя виновным в совершении преступления по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он лишён права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.