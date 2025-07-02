В Тупкараганском районе Мангистауской области раскрыто дерзкое разбойное нападение на частного водителя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Вечером 30 июня двое мужчин напали на водителя автомобиля Hyundai Accent и угнали его машину.

Инцидент произошёл около 20:30 на окраине посёлка Акшукур. Злоумышленники воспользовались услугами водителя, но в пути совершили нападение: один из них сжал шею потерпевшего ремнём безопасности, после чего мужчину силой вытолкнули из салона. Завладев автомобилем, преступники скрылись с места происшествия.

Сотрудники полиции немедленно приступили к розыску. Благодаря оперативным действиям по горячим следам, подозреваемые были быстро установлены и задержаны. Оба водворены в изолятор временного содержания. Ведётся расследование, возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении.

Правоохранительные органы напоминают: в случае угрозы или нападения важно немедленно обращаться в полицию. Благодаря своевременным обращениям и четкой работе служб, опасные преступники были быстро нейтрализованы.