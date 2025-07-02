  • 2 Июля, 20:09
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Водителя душили ремнём и оставили на обочине в Мангистау

Громкое преступление на трассе.

Сегодня, 18:50
АВТОР
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fat-tony.ru Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: fat-tony.ru

В Тупкараганском районе Мангистауской области раскрыто дерзкое разбойное нападение на частного водителя, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Вечером 30 июня двое мужчин напали на водителя автомобиля Hyundai Accent и угнали его машину.

Инцидент произошёл около 20:30 на окраине посёлка Акшукур. Злоумышленники воспользовались услугами водителя, но в пути совершили нападение: один из них сжал шею потерпевшего ремнём безопасности, после чего мужчину силой вытолкнули из салона. Завладев автомобилем, преступники скрылись с места происшествия.

Сотрудники полиции немедленно приступили к розыску. Благодаря оперативным действиям по горячим следам, подозреваемые были быстро установлены и задержаны. Оба водворены в изолятор временного содержания. Ведётся расследование, возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении.

Правоохранительные органы напоминают: в случае угрозы или нападения важно немедленно обращаться в полицию. Благодаря своевременным обращениям и четкой работе служб, опасные преступники были быстро нейтрализованы.

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