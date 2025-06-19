Смертельное ДТП произошло 17 июня на участке автодороги "Алматы – Екатеринбург" в направлении города Караганды. По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, трагедия случилась с эвакуатором марки Volvo, который перевозил дорожный каток, передаёт BAQ.KZ.

"По предварительным данным, в результате разгерметизации переднего левого колеса 56-летний водитель совершил наезд на центральный криволинейный брус. Впоследствии транспортируемый каток сорвался, придавил кабину и опрокинулся на встречную полосу движения", — сообщили в полиции.

Водитель погиб на месте от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.