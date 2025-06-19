Водителя эвакуатора раздавило катком на трассе Балхаш – Караганда
Дорожный каток перевернулся и раздавил водителя в Карагандинской области.
Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
78Фото: Коллаж BAQ.KZ
Смертельное ДТП произошло 17 июня на участке автодороги "Алматы – Екатеринбург" в направлении города Караганды. По информации пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, трагедия случилась с эвакуатором марки Volvo, который перевозил дорожный каток, передаёт BAQ.KZ.
"По предварительным данным, в результате разгерметизации переднего левого колеса 56-летний водитель совершил наезд на центральный криволинейный брус. Впоследствии транспортируемый каток сорвался, придавил кабину и опрокинулся на встречную полосу движения", — сообщили в полиции.
Водитель погиб на месте от полученных травм.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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