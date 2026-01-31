  • 31 Января, 22:53

Водителя с миллионным штрафом задержали в Павлодаре

Рейды по водителям, не оплачивающих алименты, кредиты или штрафы, проводят сотрудники батальона патрульной полиции в Павлодаре на постоянной основе

Сегодня, 22:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба ДП Сегодня, 22:09
Сегодня, 22:09
107
Фото: пресс-служба ДП

Рейды по водителям, не оплачивающих алименты, кредиты или штрафы, проводят сотрудники батальона патрульной полиции в Павлодаре на постоянной основе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

- 31 января сотрудники патрульной полиции УП города Павлодара заступили на службу по охране общественного порядка. Находясь на маршруте, в поселке Атамекен сработал комплекс "Кибер Шериф". Сотрудники остановили автомашину марки ВАЗ-21140, как оказалось, у 36-летнего водителя имеется задолженность по штрафам и кредитам на общую сумму 4 млн 249 тысяч тенге. Транспортное средство правонарушителя водворен на специальную стоянку, где будет находится до полного погашения долга,- сообщил Жандос Мейрамғазы, инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Павлодара.  

Полиция предупреждает: в целях обеспечения неотвратимости наказания за допущенные правонарушения, а также повышения водительской дисциплины на дорогах областного центра, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по строгому соблюдению закона и порядка. 
А водителям, имеющих задолженность по штрафам, рекомендуют оплачивать своевременно.

Самое читаемое

Наверх