Водителя с миллионным штрафом задержали в Павлодаре
Рейды по водителям, не оплачивающих алименты, кредиты или штрафы, проводят сотрудники батальона патрульной полиции в Павлодаре на постоянной основе
Рейды по водителям, не оплачивающих алименты, кредиты или штрафы, проводят сотрудники батальона патрульной полиции в Павлодаре на постоянной основе, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.
- 31 января сотрудники патрульной полиции УП города Павлодара заступили на службу по охране общественного порядка. Находясь на маршруте, в поселке Атамекен сработал комплекс "Кибер Шериф". Сотрудники остановили автомашину марки ВАЗ-21140, как оказалось, у 36-летнего водителя имеется задолженность по штрафам и кредитам на общую сумму 4 млн 249 тысяч тенге. Транспортное средство правонарушителя водворен на специальную стоянку, где будет находится до полного погашения долга,- сообщил Жандос Мейрамғазы, инспектор службы батальона патрульной полиции УП г.Павлодара.
Полиция предупреждает: в целях обеспечения неотвратимости наказания за допущенные правонарушения, а также повышения водительской дисциплины на дорогах областного центра, на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по строгому соблюдению закона и порядка.
А водителям, имеющих задолженность по штрафам, рекомендуют оплачивать своевременно.
