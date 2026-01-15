Водителя в ВКО привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД
Как оказалось, ранее он уже попадался полиции на таком маневре.
Стражи порядка наказали дерзкого водителя, выехавшего на встречную полосу движения, передает BAQ.kz, со ссылкой на телеграм-канал POLISIA.KZ.
Случай произошел на трассе Усть-Каменогорск - Риддер. Водитель автомобиля Toyota Alphard, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения. И при этом не убедился в безопасности маневра и в достаточном расстоянии до встречного транспорта, сообщили в полиции.
"Действия водителя создали аварийную ситуацию и представляли прямую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В ходе проверки установлено, что данное нарушение было совершено повторно в течение года. Водитель привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
