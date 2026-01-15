Стражи порядка наказали дерзкого водителя, выехавшего на встречную полосу движения, передает BAQ.kz, со ссылкой на телеграм-канал POLISIA.KZ.

Случай произошел на трассе Усть-Каменогорск - Риддер. Водитель автомобиля Toyota Alphard, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения. И при этом не убедился в безопасности маневра и в достаточном расстоянии до встречного транспорта, сообщили в полиции.