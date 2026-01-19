Установку автоматизированных гидропостов на реке Сырдарья, ремонт межгосударственных каналов и обмен опытом по водосбережению обсудили в Туркестане на заседаниях совместных казахстанско-узбекских рабочих групп, передает BAQ.KZ.

Здесь состоялись XIII заседание Совместной рабочей группы для выработки предложений по углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям водных отношений между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, а также II заседание казахстанско-узбекской Совместной рабочей группы по координации усилий по разработке взаимовыгодного устойчивого механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии.

В заседаниях приняли участие Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов, Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев и аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.

Стороны обсудили основные вопросы двухстороннего водного и водно-энергетического сотрудничества. В частности, работы по очистке и ремонту межгосударственного канала "Достық". В прошлом году казахстанской стороной была выполнена механизированная очистка участков, откосов, коллекторов и головных сооружений канала. Дополнительно проведен текущий ремонт затворов на головных и перегораживающих сооружениях объекта. В этом году работы по механизированной очистке канала "Достық" и ремонту головных сооружений будут продолжены. Стороны также договорились об обмене опытом в области внедрения и использования водосберегающих технологий.

Кроме того, планируется начать реализацию проекта по установке десяти автоматизированных гидропостов на реке Сырдарья – по пять сооружений на территории каждого государства. Проект, разработанный при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), направлен на обеспечение прозрачности и точности в распределении трансграничных вод. К данному моменту GIZ завершило разработку технического задания.