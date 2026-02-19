Обсуждения проекта новой Конституции проходят во всех производственных отделениях РГП «Казводхоз» и бассейновых инспекциях, передает BAQ.KZ.



По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова во всех филиалах и производственных отделениях РГП «Казводхоз», а также во всех бассейновых водных инспекциях проходят мероприятия по обсуждению проекта новой Конституции.



Участники совещаний рассматривают ключевые новеллы проекта Основного закона и обсуждают положения, затрагивающие водохозяйственную сферу и условия труда работников отрасли.

– Как инженер-гидротехник, я вижу в проекте новой Конституции множество пунктов, касающихся нашей отрасли. Например, закрепление водной безопасности как приоритета, акцент на инновациях, науке и цифровизации. Мы, молодые специалисты, готовы активно участвовать в этих изменениях, чтобы наша работа приносила пользу людям и экологии, – отметил инженер-гидротехник Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Дидар Ахметжанов.

Также на встречах разъясняются правовое значение конституционных изменений и вопросы реализации предусмотренных документом принципов. Ведется открытый обмен мнениями. На все вопросы специалистов даются конкретные ответы.

– В новом проекте Конституции заложены экологические аспекты, рассматриваемые через призму устойчивого развития. Здесь прослеживается логическое продолжение концепции «Таза Қазақстан». Считаю, что каждый казахстанец должен проявить свою гражданскую позицию и прийти на референдум, чтобы выразить свое мнение по проекту Основного закона, – отметила ведущий инженер-гидротехник филиала «Канал им. К. Сатпаева» РГП «Казводхоз» Светлана Жаркова.