В южных регионах Казахстана началась масштабная подготовка к вегетационному периоду 2026 года. Основной акцент — предотвращение дефицита воды, который может осложнить посевную кампанию и повлиять на урожай, передает BAQ.KZ.

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу проводится очистка и ремонт водохозяйственных объектов, каналов и гидротехнических сооружений. На подготовку к поливному сезону задействованы более тысячи километров дренажных и оросительных систем, сотни гидропостов и водохранилищ.

В регионах ведётся переход на менее влаголюбивые культуры, сокращение площадей риса и хлопка и внедрение водосберегающих технологий, включая капельное и дождевальное орошение, лазерное выравнивание полей и инновационные препараты для удержания влаги.

Например, в Туркестанской области орошаемые земли с водосберегающими технологиями охватывают уже 114 тыс. га, а в Кызылординской области под эти технологии планируется дополнительно вывести 24,7 тыс. га. В Алматинской области лимит водопользования установлен на уровне 2,1 млрд кубометров, в Жетісу — 1,3 млрд кубометров.

Подготовка к вегетации включает очистку сотен километров каналов, ремонт водохранилищ и систем распределения воды, а также контроль за соблюдением лимитов водопотребления. В некоторых регионах реализуются проекты по строительству новых водохранилищ и реконструкции гидротехнических объектов, чтобы минимизировать риски дефицита воды в период активного роста посевов.

Эти меры позволят обеспечить стабильное прохождение вегетационного периода даже при неблагоприятных климатических условиях и помогут защитить урожай южных областей страны.