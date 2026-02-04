Водный дефицит грозит урожаю: южные регионы готовят поля и каналы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В южных регионах Казахстана началась масштабная подготовка к вегетационному периоду 2026 года. Основной акцент — предотвращение дефицита воды, который может осложнить посевную кампанию и повлиять на урожай, передает BAQ.KZ.
В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях и области Жетісу проводится очистка и ремонт водохозяйственных объектов, каналов и гидротехнических сооружений. На подготовку к поливному сезону задействованы более тысячи километров дренажных и оросительных систем, сотни гидропостов и водохранилищ.
В регионах ведётся переход на менее влаголюбивые культуры, сокращение площадей риса и хлопка и внедрение водосберегающих технологий, включая капельное и дождевальное орошение, лазерное выравнивание полей и инновационные препараты для удержания влаги.
Например, в Туркестанской области орошаемые земли с водосберегающими технологиями охватывают уже 114 тыс. га, а в Кызылординской области под эти технологии планируется дополнительно вывести 24,7 тыс. га. В Алматинской области лимит водопользования установлен на уровне 2,1 млрд кубометров, в Жетісу — 1,3 млрд кубометров.
Подготовка к вегетации включает очистку сотен километров каналов, ремонт водохранилищ и систем распределения воды, а также контроль за соблюдением лимитов водопотребления. В некоторых регионах реализуются проекты по строительству новых водохранилищ и реконструкции гидротехнических объектов, чтобы минимизировать риски дефицита воды в период активного роста посевов.
Эти меры позволят обеспечить стабильное прохождение вегетационного периода даже при неблагоприятных климатических условиях и помогут защитить урожай южных областей страны.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн