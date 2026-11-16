Водный детектив: школьников Астаны учат очищать воду своими руками

Как очистить воду без готового фильтра и что можно узнать о её качестве с помощью простых опытов? В Астане школьники пробуют себя в роли исследователей: собирают собственные фильтры, проводят эксперименты и учатся бережнее относиться к воде, передаёт BAQ.KZ.

Всё это происходит на интерактивных занятиях Aqua Lab в многофункциональном центре «Таным».

Вместо привычных лекций – лабораторное оборудование и практические задания. На мастер-классе «Водный детектив» дети исследуют свойства воды, а на занятии по созданию походного фильтра самостоятельно собирают устройство для очистки и проверяют, как оно работает.

Школьники также проводят измерения, записывают результаты и сравнивают полученные данные. Так они на практике знакомятся с принципами фильтрации и учатся замечать то, на что в повседневной жизни редко обращают внимание.

«Мы делаем акцент на практическом обучении, чтобы каждый ребёнок мог применять полученные знания дома и в школе. Чем раньше мы сформируем эти привычки у детей, тем более ответственным будет отношение будущих поколений к водным ресурсам страны», – отметил председатель правления Информационно-аналитического центра водных ресурсов Кайратгали Хайрулла.

Программу запустили по инициативе Министерства водных ресурсов и ирригации. Её проводят Информационно-аналитический центр водных ресурсов и фонд Caravan of Knowledge при поддержке партнёров.

Для школьников, которым понравятся эксперименты, предусмотрена возможность продолжить занятия в кружке Aqua Lab.