Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов заявил, что весенние паводки 2024 года стали серьёзным испытанием для инфраструктуры, но при этом все республиканские водохранилища сработали стабильно и безаварийно. Об этом он рассказал в новом выпуске проекта "Другими словами", передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, ключевым достижением в период паводков 2024 года стало недопущение человеческих жертв.

"Это самое главное, что мы сделали. Благодаря слаженной работе центральных и местных исполнительных органов удалось вовремя эвакуировать людей. В Актюбинское водохранилище за сутки поступило более 130 миллионов кубов воды - резервуар был заполнен полностью, но удерживал поток полтора суток. За это время всех жителей успели эвакуировать, и хотя дома были подтоплены, человеческих жертв удалось избежать", - отметил Нуржан Нуржигитов.

Он утверждает, что во время тех паводков, ни одной чрезвычайной ситуации ведомство не наблюдало на водохранилищах республиканского значения. По словам министра, после паводков они провели техническое освидетельствование всех водохранилищ, потому что ежегодно обязаны обеспечивать их безопасную эксплуатацию.

Отметим, всего на балансе министерства - свыше 400 водохранилищ. Были отремонтированы 230 гидротехнических сооружений, а также очищены 1147 ирригационных каналов, что позволило увеличить их пропускную способность.

По словам министра, в рамках обновления инфраструктуры закупается 757 единиц спецтехники - тракторы, экскаваторы, бетономешалки, КАМАЗы. На момент интервью 360 единиц уже поставлены в регионы.

В этом выпуске "Другими словами" министр водных ресурсов рассказал о рекордных объёмах накопленной воды и мерах по предотвращению паводков.

Напомним, в прошлом выпуске мы говорили о реформе нотариата и цифровизации правовых услуг, включая запуск Личного кабинета граждан.