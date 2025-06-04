Вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков в новом выпуске проекта "Другими словами" сообщил, что за последние три месяца количество жалоб на нотариусов снизилось на 50%. Этого удалось достичь за счёт цифровизации, в том числе благодаря запуску Личного кабинета граждан, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, за два месяца работы через личный кабинет уже 10 тысяч человек оспорили постановления полностью онлайн — без визита к нотариусу или другим инстанциям.

"Мы десяти тысячам людям сохранили нервы. Даже доказывать ничего не нужно — всё оформляется дистанционно", — подчеркнул Молдабеков.

Министерство фиксирует заметное снижение напряженности среди граждан, поскольку цифровизация делает правовые процедуры более простыми и прозрачными.

Кроме того, Молдабеков сообщил, что за 2023 год в систему поступило 140 тысяч обращений, из которых более 84 тысяч — на частных судебных исполнителей (ЧСИ). Многие жалобы касаются проблем с реестром должников (ЕРД) — когда человека не исключают из базы даже после погашения долга.

"Мы внедрили автоматическое снятие из ЕРД по истечении года. В 2024 году 20 тысяч человек смогут выйти из реестра без дополнительных заявлений", — добавил он.

Напомним, в новом выпуске проекта "Другими словами" мы говорим о цифровизации государственных услуг и электронных документах, которые курирует Минюст.