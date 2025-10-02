Стратегически важные водохранилища в Казахстане находятся в критическом состоянии, а проекты по газификации затягиваются из-за несвоевременного финансирования. Об этом на заседании Сената заявил парламентарий Серик Шайдаров, озвучив депутатский запрос в адрес Правительства, передает BAQ.KZ.

По словам сенатора, более 70% из примерно 1 500 гидротехнических сооружений страны числятся в районной коммунальной собственности, однако на местах отсутствуют правовые и финансовые механизмы для их содержания. В результате часть объектов оказывается бесхозной, что несёт прямую угрозу обеспечению населения водой и безопасности регионов.

Особое внимание Шайдаров обратил на Кенгирское водохранилище в Улытауской области, обеспечивающее Жезказган питьевой водой. На объекте нет служебной базы, спецтехники и работников. Не менее тревожная ситуация на Бидайыкском водохранилище, степень износа которого достигла 80%.

"В случае паводков под угрозой окажутся целые населённые пункты", — предупредил сенатор.

Не менее острая проблема — задержка проектов по газификации. В частности, речь идёт о посёлке Жайрем, городе Каражал и ещё пяти сёлах области. Стоимость проектов составляет 33,7 млрд тенге, однако в бюджете на 2026 год предусмотрено лишь 5 млрд тенге, то есть всего 15% от необходимой суммы.

"Из-за несвоевременного финансирования проекты подверглись корректировкам и подорожали. Возникает закономерный вопрос: зачем запускать проекты без уверенности в доходах бюджета?" — отметил Шайдаров, подчеркнув, что газификацию нужно завершить в ближайшие два-три года.

В своём запросе сенатор потребовал провести комплексную проверку аварийных гидротехнических объектов, срочно выделить средства на ремонт водохранилищ и приоритетно завершить начатые проекты газификации.