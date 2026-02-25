В Северо-Казахстанской области завершена подготовка крупнейших водохранилищ к паводку, передает BAQ.KZ.

В Минводы и ирригации Казахстана сообщили, что Северо-Казахстанский филиал РГП «Казводхоз» завершил все запланированные работы по текущему ремонту на Сергеевском и Петропавловском гидроузлах. На обоих объектах проведены берегоукрепительные работы. Оба объекта оборудованы локальными системами оповещения, интегрированными с системой оповещения ДЧС Северо-Казахстанской области.

Сергеевский гидроузел является основным регулятором стока реки Есиль и работает в каскаде с Петропавловским гидроузлом. Оба объекта образуют единый водохозяйственный комплекс для водоснабжения Северо-Казахстанской и частично Костанайской и Акмолинской областей.