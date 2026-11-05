Водоканал Курчатова задолжал даже за хлор: за коммунальщиков взялась прокуратура

Коммунальное предприятие Курчатова в области Абай почти два года тянуло с оплатой товаров, которые ему поставляли предприниматели. Долг перед 40 поставщиками дорос до 36,6 млн теңге, и только после вмешательства прокуратуры деньги начали возвращаться.

Проблема всплыла во время надзорной проверки, которую прокуратура Курчатова провела в рамках защиты прав бизнеса. Выяснилось, что с начала 2025 года предприятие исполняло обязательства перед поставщиками ненадлежащим образом, товары получало, а платить за них не спешило.

Среди тех, кто ждал денег, оказался поставщик хлора. ГКП «Курчатов Водоканал» задолжало ему 938,7 тыс. теңге.

Прокуратура приняла меры реагирования, и предприятие начало рассчитываться. В итоге долги перед 39 субъектами бизнеса погашены на общую сумму 23 млн теңге.

Оставшуюся задолженность коммунальщики будут гасить поэтапно, с учетом своих финансовых возможностей.

Пока предприятие полностью не рассчитается с поставщиками, вопрос остается на контроле прокуратуры Курчатова. В прокуратуре области Абай подчеркивают, что защита имущественных интересов предпринимателей остается одним из направлений надзора.