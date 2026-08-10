Качественное питьевое водоснабжение получат 66 населённых пунктов Сарыагашского и Келесского районов Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

В этих сёлах проживают около 250 тысяч человек.

Сейчас Комитет водного хозяйства разрабатывает второй пусковой комплекс проекта по реконструкции магистрального водовода для подпитки Сарыагашского группового водопровода.

На этом этапе построят головные сооружения и станцию водоподготовки с мембранной технологией очистки. Такие установки задерживают примеси и микроорганизмы на уровне пор мембраны, то есть вода проходит через фильтр, а всё лишнее остаётся снаружи.

Проектная документация находится на рассмотрении в РГП «Госэкспертиза».

Первый пусковой комплекс завершили в прошлом году.

— Работы по первому пусковому комплексу были завершены в прошлом году. В рамках реализации проекта было проложено 35,5 км магистрального водовода диаметром 630 мм, а также установлено 210 водопроводных колодцев. Акт приемки объекта в эксплуатацию подписан в декабре 2025 года, — сообщил председатель Комитета водного хозяйства Арсен Жаканбаев.