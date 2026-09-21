Водосберегающие технологии охватывают 36% орошаемых земель в Казахстане

В Посланиях народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил экономию водных ресурсов и широкое внедрение современных технологий орошения в числе ключевых задач. Правительство последовательно совершенствует подходы к их использованию в аграрном секторе, делая акцент на сокращении потерь и повышении эффективности полива. Одновременно усиливаются меры поддержки аграриев, модернизируется ирригационная инфраструктура и развивается отечественное производство оборудования.

Если в 2023 году современные системы полива применялись на 237,1 тыс. га, то к 1 сентября 2026 года — уже на 702,3 тыс. га. Это составляет 36% всех орошаемых земель страны. Только с начала 2026 года водосберегающие технологии дополнительно внедрены на 158,8 тыс. га.

Капельное орошение выросло почти в шесть раз

Площадь капельного орошения увеличилась с 42,5 тыс. га в 2023 году до 254,3 тыс. га в 2026 году. Дождевальное орошение за тот же период выросло вдвое — со 188,3 тыс. до 379 тыс. га.

К 2030 году планируется экономить до 2,2 млрд кубометров воды в год

Площадь применения водосберегающих технологий планируется довести до 1,3 млн га. Ожидается, что это позволит ежегодно экономить до 2,2 млрд кубометров воды, или до 30% объема, используемого для орошения.

Наиболее активно технологии внедряются в регионах с развитым орошаемым земледелием

Из 158,8 тыс. га, дополнительно охваченных современными системами полива в 2026 году, около 50 тыс. га приходится на Туркестанскую область. Далее следуют Алматинская область — 25,5 тыс. га, Кызылординская — 19,2 тыс. га, область Жетісу — 11,8 тыс. га и Жамбылская область — 10,2 тыс. га.

Господдержка водосберегающих технологий увеличена

Возмещение затрат на приобретение и установку таких систем увеличено с 60% до 80%, а субсидирование стоимости поливной воды при их использовании — с 50% до 85%. На инвестиционное субсидирование водосберегающих технологий в 2026–2028 годах предусмотрено 214,6 млрд теңге — почти в четыре раза больше, чем в предыдущем трехлетнем периоде.

Число отечественных заводов выросло с четырех до семи

За два года число отечественных предприятий в этом сегменте выросло с четырех до семи. Их совокупная мощность достигает 3 390 дождевальных машин в год, чего достаточно для орошения порядка 205 тыс. га. При ежегодной внутренней потребности в 1 000–1 200 машин действующее производство уже способно в целом покрывать спрос фермеров.

Расширение водосберегающего орошения позволяет снижать нагрузку на водные ресурсы, сокращать потери при поливе и одновременно стимулирует развитие отечественного производства оборудования.