Водосберегающие технологии помогают выращивать рис и хлопок в Туркестанской области
Расход воды снизился с 26 до 15 тыс. кубометров на гектар.
Сегодня 2026, 04:24
21Фото: OTYRAR
В Отырарском районе ТОО «Таймас-2024» впервые в стране применило капельное орошение риса на площади 400 гектаров, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Урожайность составила 50 ц/га, а расход воды снизился с 26 до 15 тыс. кубометров на гектар. В 2026 году площадь увеличат ещё на 200 гектаров.
Новые технологии активно используются и в хлопководстве: в 2025 году площадь посевов выросла до 52,2 тыс. га против 1,2 тыс. га годом ранее. Экономия воды достигла 89,3 млн кубометров.
В текущем году площадь планируется довести до 87 тыс. га.
