Водосберегающими технологиями охватят 3 млн гектаров в Казахстане

К концу 2030 года площадь сельскохозяйственных земель, охваченных водосберегающими технологиями, в Казахстане планируют довести до 3 млн гектаров. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации РК Талгат Момышов, передает BAQ.KZ.



По его словам, сельское хозяйство остается крупнейшим потребителем водных ресурсов в стране. На эту отрасль приходится около 60% общего водопотребления.

«С 2024 года заложена основа стимулирования сельхозтоваропроизводителей к переходу на водосберегающие технологии орошения. В частности, доля возмещения затрат фермеров при бурении скважин и подведении инфраструктуры была увеличена с 50% до 80%. Также усилена поддержка по затратам на приобретение и установку водосберегающих технологий», – сообщил Талгат Момышов

Как отметил вице-министр, принятые меры уже позволили значительно увеличить темпы внедрения таких технологий.



Если ранее ими ежегодно охватывалось около 30 тысяч гектаров, то в 2024-2026 годах показатель вырос примерно до 150 тысяч гектаров в год.



В текущем году площадь внедрения водосберегающих технологий составила 158 тысяч гектаров.



К концу 2030 года общую площадь планируется довести до 3 млн гектаров. По расчетам ведомства, внедрение современных технологий позволит экономить до 30% воды, используемой для орошения.



Кроме того, на 2026-2027 годы на субсидирование инвестиционных затрат, связанных с внедрением водосберегающих технологий орошения, предусмотрено 214 млрд тенге. По данным вице-министра, это в четыре раза больше по сравнению с предыдущим трехлетним периодом.