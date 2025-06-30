В Шымкенте завершён громкий процесс: объекты водоснабжения и водоотведения города возвращены в госсобственность, передает BAQ.KZ. С 2004 года они находились под контролем ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг", где доля государства составляла лишь 22%.

Проведённый Департаментом Агентства по финансовому мониторингу анализ выявил признаки убыточности компании и подозрительные сделки с аффилированными структурами. Также были установлены нарушения Водного кодекса и отклонения при приватизации.

Специализированный экономический суд признал сделку приватизации недействительной. Все объекты подлежат возврату в госсобственность.

Самое важное для жителей: по предварительным оценкам акимата, тарифы на воду могут снизиться как минимум на 30%. Это решение сулит не только усиление контроля, но и ощутимую экономию для населения.