Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев направил депутатский запрос Министру промышленности и строительства Ерсайыну Нагаспаеву, в котором обратил внимание на критическую ситуацию с инфраструктурой и водоснабжением в приграничных районах Туркестанской области, передает BAQ.KZ.

По словам парламентария, устаревшая канализация, построенная в 1984 году для санаториев "Сарыагаш" и "Арман", пришла в негодность. Сейчас она обслуживает 60 санаториев и более 1000 жилых домов в поселке Коктерек. Проектно-сметная документация на реконструкцию канализации прошла государственную экспертизу, и скорректированная сметная стоимость проекта составляет почти 1,95 млрд тенге. На 2025 год из областного бюджета выделено лишь 191,7 млн тенге, при этом для полного завершения работ требуется ещё 1,3 млрд тенге из республиканского бюджета.

Депутат подчеркнул экологическую угрозу: сточные воды могут попасть в реку Келес, которой пользуются более 600 тысяч человек, включая жителей соседнего государства.

Кроме того, Кырыкбаев отметил необходимость завершения строительства шести объектов водоснабжения в Казыгуртском, Сарыагашском и Мактааральском районах. Общая сумма, требуемая из республиканского бюджета для завершения проектов в 2025 году, превышает 7,4 млрд тенге. Среди объектов — водопроводы для населённых пунктов Коктерек, Алгабас, Акниет, микрорайона Самал-3 города Сарыагаш и Акжарского сельского округа, а также реконструкция систем питьевого водоснабжения в Мактааральском районе (Акжол, Арайлы, Игилик, Мырзакент).