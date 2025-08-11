В Казахстане внесены изменения в правила военной подготовки по программам офицеров и сержантов запаса. Соответствующий приказ подписал министр обороны РК, передает BAQ.KZ.

Теперь студенты, желающие пройти конкурс для обучения на военной кафедре, подают заявление с 1 февраля года поступления через портал eGov.kz, подписав его электронной цифровой подписью либо одноразовым паролем при привязанном к учётной записи номере телефона.

При обращении через услугодателя дополнительно потребуется предоставить заявление по установленному образцу, удостоверение личности или его электронный аналог, четыре фотографии 3×4 см, справку об отсутствии судимости, а также документ, подтверждающий обучение в вузе с указанием факультета и специальности. Часть данных, включая фото и сведения о судимости, вуз получает напрямую из государственных информационных систем.

Услуга оказывается бесплатно, срок её предоставления — до пяти рабочих дней. Приём заявлений завершается 30 июня. В случае неполного пакета документов или просроченных бумаг в приёме отказывают.

После проверки вуз принимает решение о включении кандидата в списки или об отказе, о чём уведомляет заявителя. Если выявлены основания для отказа, студенту предоставляют возможность представить свою позицию на заслушивании, которое проводится в течение двух рабочих дней с момента уведомления.

Отказать в приёме могут при наличии отрицательных ответов госорганов на межведомственные запросы, решения суда о запрете соответствующей деятельности или лишении специального права, связанного с получением услуги.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.