Военная техника появится на дорогах Казахстана - заявление Минобороны
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Министерство обороны Казахстана предупредило о проведении комплексных тактико-строевых занятий, которые пройдут с 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил. Как сообщили в ведомстве, в ходе мероприятий военнослужащие будут отрабатывать действия по приведению войск в высшие степени боевой готовности и совершенствовать практические навыки личного состава и подразделений.
В Минобороны подчеркнули, что занятия носят плановый учебный характер и в основном будут проходить на территориях воинских частей и учебных полигонов. При этом в отдельных регионах возможно передвижение военной техники. Кроме того, некоторые подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры. В связи с этим на отдельных участках автомобильных дорог возможны временные ограничения движения.
В ведомстве призвали граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ ориентироваться исключительно на информацию, публикуемую в официальных источниках, и не распространять недостоверные сведения.
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