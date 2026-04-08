В Казахстане в 2026 году не планируется проведение военного парада. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК, передаёт BAQ.KZ.

В ведомстве уточнили, что вместо традиционного парада по стране пройдут военно-патриотические и памятные мероприятия.

«Планируются военно-патриотические мероприятия: уроки мужества, чествование лучших военнослужащих, чествование ветеранов, экологические акции, шествия военных оркестров, выступления творческих коллективов, выставка техники и вооружения, акция “солдатская каша”, дни открытых дверей», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что выбранный формат направлен на вовлечение граждан и развитие патриотического воспитания.