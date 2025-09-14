В Вооруженных силах прошли мероприятия, приуроченные ко дню, который напоминает о важности родственных связей, поддержки и единства, передаёт BAQ.KZ.

Семья для военнослужащего является опорой и источником внутренней силы. Поэтому в армии забота о семьях военнослужащих ощущается не только в праздники. Эту работу обеспечивают офицеры воспитательных структур и специалисты по работе с членами семей. Они проводят благотворительные акции, организуют отдых школьников, культурные и спортивные мероприятия, поддерживают семьи, где воспитываются дети с особыми образовательными потребностями.

"Сегодня в Вооруженных силах страны насчитывается более 1300 семей, где оба супруга проходят военную службу, и свыше 500 семейных династий. В рамках акции "Дорога в школу" в этом году охвачено более 1700 детей из многодетных семей, а также семей, погибших при исполнении служебного долга и оставшихся без попечения родителей", – отметила руководитель отдела по организации работы с членами семей военнослужащих Татигуль Смагулова.

В эти дни прошел ряд мероприятий: спортивные и интеллектуальные игры, концерты, экскурсии и встречи. В Национальном университете обороны состоялось состязание "Папа, мама, я – спортивная семья", в котором приняли участие 9 семейных команд. Более 100 членов семей Акмолинского гарнизона посетили музыкальную филармонию и представление "Қазақ операсының жауһарлары".

Организованы экскурсии в музей Национального военно-патриотического центра и воинские части. В рамках дня открытых дверей прошла демонстрация боевых навыков, показ военной техники и экипировки, концерт самодеятельности, а также игровые программы с вручением медалей и подарков победителям и призерам.