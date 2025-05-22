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Военнослужащие Казахстана смогут получить служебное жилье без очередей

В Казахстане запущен пилотный проект по автоматическому распределению служебного жилья для военнослужащих и гражданского персонала.

Сегодня, 12:21
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Военнослужащие Казахстана смогут получить служебное жилье без очередей Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
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В Казахстане стартовал пилотный проект по автоматическому распределению служебного жилья для военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых сил РК, передает BAQ.KZ. Совместно с МЦРИАП, Министерство обороны разработало систему, которая в автоматическом режиме определяет получателей жилья с учётом очередности и нужной площади.

После включения в реестр нуждающихся, военнослужащие получат SMS-сообщение с предложением жилья, на которое необходимо ответить согласием или отказом. Это упрощает процесс распределения и делает его более прозрачным.

Пилотный проект будет действовать до 1 апреля 2026 года и направлен на улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере жилищного обеспечения.

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