В Казахстане стартовал пилотный проект по автоматическому распределению служебного жилья для военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых сил РК, передает BAQ.KZ. Совместно с МЦРИАП, Министерство обороны разработало систему, которая в автоматическом режиме определяет получателей жилья с учётом очередности и нужной площади.

После включения в реестр нуждающихся, военнослужащие получат SMS-сообщение с предложением жилья, на которое необходимо ответить согласием или отказом. Это упрощает процесс распределения и делает его более прозрачным.

Пилотный проект будет действовать до 1 апреля 2026 года и направлен на улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере жилищного обеспечения.