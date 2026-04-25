Военнослужащие завоевали 10 золотых медалей на чемпионате по қазақ күресі
В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Казахстанские военнослужащие завоевали 10 золотых медалей на чемпионате стран СНГ по қазақ күресі и самбо, передает BAQ.KZ.
На чемпионате по қазақ күресі и самбо среди военнослужащих стран Содружества Независимых Государств казахстанские борцы завоевали 10 золотых медалей, подтвердив высокий уровень подготовки в национальных и военно-прикладных видах спорта.
Спортивные состязания, организованные Министерством обороны РК, состоялись на базе Центрального спортивного клуба армии в Алматы.
По итогам соревнований по қазақ күресі казахстанская сборная завоевала восемь золотых медалей и заняла первое общекомандное место. На втором месте – сборная России, на третьем – команда Кыргызстана.
В турнире по самбо в копилке казахстанских спортсменов – две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль, что обеспечило им второе общекомандное место. Первое место заняли самбисты России, третье – спортсмены Таджикистана.
Чемпионат, прошедший в рамках XVII Спартакиады дружественных армий, продемонстрировал высокий уровень подготовки военнослужащих, их силу духа и мастерство. Соревнования стали важной площадкой для укрепления спортивного сотрудничества армий государств Содружества.
