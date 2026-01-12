С 1 января 2026 года в рамках новой системы оплаты труда запланированы повышение окладов для офицеров — на 23%, для рядового и сержантского состава — на 10%, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минобороны страны, данное повышение зарплат станет вторым этапом увеличения денежного довольствия военнослужащих. Первый реализован в прошлом году, когда с 1 января 2025 года заработная плата офицерского состава выросла в среднем на 20,3%, а рядового и сержантского — на 33,9%.

– 2025 год стал одним из самых насыщенных по изменениям в системе социального обеспечения военнослужащих Казахстана. Принятые меры затронули денежное довольствие, жилищные вопросы, образование, поддержку семей и подготовку к гражданской жизни после завершения службы. Была восстановлена система полевых выплат, ранее упразднённая. С 1 июля военнослужащим вновь выплачиваются полевые в размере 1,2-кратного МРП за каждые сутки участия в полевых выходах, морских походах и учениях — без оформления командировочных расходов, – отметили в Минобороне страны.

С 17 ноября 2025 года "Отбасы банк" запустил специальные ипотечные продукты для военнослужащих, получающих жилищные выплаты. Программа "Әскери баспана" ориентирована на приобретение жилья на вторичном рынке с первоначальным взносом 20% и ставкой по предварительному займу 18% годовых, которая снижается до 5% при накоплении 50% стоимости жилья. Программа "Наурыз әскери" позволяет приобрести квартиру в новостройке без первоначального взноса. Максимальная сумма займа в Астане и Алматы достигает 36 млн тенге, в других регионах — до 30 млн тенге, а при первоначальном взносе от 20% — до 80 млн тенге. Процентная ставка по займу составляет 9% годовых.

Кроме того, свыше тысячи детей военных смогли отдохнуть и поправить здоровье в детском оздоровительном центре "Балдаурен", что стало важным элементом социальной политики Министерства обороны.

С момента запуска цифрового проекта Sarbaz 2.0 более 9 тысяч лучших военнослужащих получили образовательные гранты, из них более 3000 государственных грантов с приоритетным правом предоставления общежития и выплатой стипендии. Более 20 тысяч военнослужащих срочной службы воспользовались "кредитными каникулами" на общую сумму порядка 8 млрд тенге. Кроме того, во время службы солдаты могут бесплатно получить востребованные на рынке труда рабочие специальности — от водителей большегрузной техники и экскаваторщиков до специалистов связи, дизелистов-электриков и парамедиков. Обучение завершается выдачей официальных сертификатов.

Для адаптации военнослужащих перед выходом на пенсию на базе военных вузов они могут бесплатно пройти переподготовку для преподавания начальной военной подготовки в школах, а также для последующего трудоустройства на военные кафедры. Это решение позволяет сохранить профессиональный потенциал офицеров и обеспечить им плавный переход к гражданской деятельности.