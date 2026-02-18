Военнослужащий добился выплаты на ребенка с инвалидностью через суд
Суд удовлетворил административный иск военнослужащего к РГУ «Войсковая часть» Национальной гвардии Республики Казахстан. Истец оспаривал решение жилищной комиссии о не выплате дополнительной единовременной жилищной выплаты на сына с инвалидностью, передает BAQ.KZ.
Суд признал решение комиссии незаконным и обязал военную часть выплатить дополнительную сумму с учётом наличия члена семьи — ребёнка с инвалидностью первой группы.
Решение основано на норме пункта 4 статьи 75 Закона «О жилищных отношениях», которая предусматривает предоставление дополнительной площади семьям с детьми-инвалидами. Суд также отметил, что при расчёте жилищных выплат должны учитываться нормы более высокого уровня, что обеспечивает принцип справедливости.
Решение суда вступило в законную силу и исполнено: военнослужащему выплачена положенная сумма, права семьи полностью восстановлены.
