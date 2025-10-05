В Алматинской области скончался рядовой Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BES.media. Трагедия произошла 5 октября в отделении медицинского обеспечения департамента КНБ по региону.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительному заключению врачей, причиной смерти военнослужащего стала менингококцемия — тяжёлая форма менингококковой инфекции, которая развивается стремительно и может быть смертельной.

В связи с происшествием в Реестре досудебных расследований Наурызбайского района Алматы зарегистрировано уголовное дело, а также назначено служебное разбирательство для установления всех обстоятельств гибели. Пограничная служба КНБ выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.