Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
Полиция завела уголовное дело.
В Алматинской области скончался рядовой Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BES.media. Трагедия произошла 5 октября в отделении медицинского обеспечения департамента КНБ по региону.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительному заключению врачей, причиной смерти военнослужащего стала менингококцемия — тяжёлая форма менингококковой инфекции, которая развивается стремительно и может быть смертельной.
Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти является менингококцемия, — отметили в КНБ.
В связи с происшествием в Реестре досудебных расследований Наурызбайского района Алматы зарегистрировано уголовное дело, а также назначено служебное разбирательство для установления всех обстоятельств гибели. Пограничная служба КНБ выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
