Военнослужащий погиб при эксплуатации военной техники в области Абай
Вчера 2026, 22:45
В области Абай погиб военнослужащий контрактной службы. Трагедия произошла 5 марта 2026 года при эксплуатации военной техники, передает BAQ.KZ.
По данным пресс-службы Абайского регионального гарнизона, причиной происшествия стало нарушение мер безопасности при работе с военной техникой. В результате военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью.
"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. На месте происшествия работают представители компетентных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - отметили в пресс-службе.
Командование и личный состав Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана выразили соболезнования родным и близким погибшего. В ведомстве сообщили, что семье военнослужащего будет оказана необходимая поддержка в установленном порядке.
