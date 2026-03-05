В области Абай погиб военнослужащий контрактной службы. Трагедия произошла 5 марта 2026 года при эксплуатации военной техники, передает BAQ.KZ.

По данным пресс-службы Абайского регионального гарнизона, причиной происшествия стало нарушение мер безопасности при работе с военной техникой. В результате военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью.

"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. На месте происшествия работают представители компетентных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - отметили в пресс-службе.

Командование и личный состав Сухопутных войск Вооруженных сил Казахстана выразили соболезнования родным и близким погибшего. В ведомстве сообщили, что семье военнослужащего будет оказана необходимая поддержка в установленном порядке.