На территории военной авиационной базы в Астане произошёл инцидент с участием военнослужащего, в результате которого он получил тяжёлое ранение, передает BAQ.KZ.

По инфомации пресс-службы Сил воздушной обороны Вооружённых сил РК, по предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение мер безопасности при обращении с оружием.

Пострадавшему незамедлительно была оказана медицинская помощь - его доставили в одно из столичных лечебных учреждений.

"Состояние военнослужащего оценивается как тяжёлое, но стабильное. Он находится под постоянным наблюдением врачей", - уточнили в ведомстве.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование. Отмечается, что расследование будет вестись с целью всесторонней и объективной оценки произошедшего.

Силы воздушной обороны напоминают о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности при обращении с оружием и военной техникой.