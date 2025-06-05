  • 5 Июня, 02:57
  • BAIGENEWS

Военную подготовку в Казахстане можно будет проходить без выезда

Мажилис утвердил закон о военной подготовке и патриотическом воспитании.

Сегодня, 01:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минобороны РК Сегодня, 01:38
Сегодня, 01:38
106
Фото: Минобороны РК

Мажилис Парламента РК принял во втором чтении законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций ряда госорганов. Поправки, разработанные по инициативе депутатов, направлены на создание целостной и гибкой системы патриотического и военного воспитания граждан, передает BAQ.KZ.

Среди ключевых нововведений:

  • Возможность прохождения курсовой военной подготовки по месту жительства как альтернатива традиционным воинским сборам.
  • Автоматизация воинского учёта и оптимизация порядка призыва.
  • Ужесточение требований к преподавателям начальной военной подготовки, включая обязательную воинскую службу.
  • Закрепление статуса военнослужащих-преподавателей военных кафедр.

Особое внимание уделено развитию военно-патриотической работы среди молодежи. Клубы и кружки, действующие при школах, колледжах, воинских частях и дворцах школьников, теперь будут включены в систему дополнительного образования. Обучающиеся в них получат специальный статус — "жас айбын", что станет символом участия в программе допризывной подготовки.

"Этот закон усиливает престиж воинской службы, делает военную подготовку доступнее и понятнее для молодёжи, а также упрощает административные процессы", — прокомментировали в Мажилисе.

Кроме того, в рамках законопроекта функции по государственному оборонному заказу передаются от Министерства промышленности и строительства к Министерству обороны, что должно повысить эффективность реализации оборонных программ.

Закон вступит в силу после подписания Президентом.

Ранее стало известно, что поступить в военные вузы Казахстана стало возможно онлайн.

Самое читаемое

Наверх