Мажилис Парламента РК принял во втором чтении законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций ряда госорганов. Поправки, разработанные по инициативе депутатов, направлены на создание целостной и гибкой системы патриотического и военного воспитания граждан, передает BAQ.KZ.

Среди ключевых нововведений:

Возможность прохождения курсовой военной подготовки по месту жительства как альтернатива традиционным воинским сборам.

Автоматизация воинского учёта и оптимизация порядка призыва.

Ужесточение требований к преподавателям начальной военной подготовки, включая обязательную воинскую службу.

Закрепление статуса военнослужащих-преподавателей военных кафедр.

Особое внимание уделено развитию военно-патриотической работы среди молодежи. Клубы и кружки, действующие при школах, колледжах, воинских частях и дворцах школьников, теперь будут включены в систему дополнительного образования. Обучающиеся в них получат специальный статус — "жас айбын", что станет символом участия в программе допризывной подготовки.

"Этот закон усиливает престиж воинской службы, делает военную подготовку доступнее и понятнее для молодёжи, а также упрощает административные процессы", — прокомментировали в Мажилисе.

Кроме того, в рамках законопроекта функции по государственному оборонному заказу передаются от Министерства промышленности и строительства к Министерству обороны, что должно повысить эффективность реализации оборонных программ.

Закон вступит в силу после подписания Президентом.

Ранее стало известно, что поступить в военные вузы Казахстана стало возможно онлайн.