Военную подготовку в Казахстане можно будет проходить без выезда
Мажилис утвердил закон о военной подготовке и патриотическом воспитании.
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Мажилис Парламента РК принял во втором чтении законопроект по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций ряда госорганов. Поправки, разработанные по инициативе депутатов, направлены на создание целостной и гибкой системы патриотического и военного воспитания граждан, передает BAQ.KZ.
Среди ключевых нововведений:
- Возможность прохождения курсовой военной подготовки по месту жительства как альтернатива традиционным воинским сборам.
- Автоматизация воинского учёта и оптимизация порядка призыва.
- Ужесточение требований к преподавателям начальной военной подготовки, включая обязательную воинскую службу.
- Закрепление статуса военнослужащих-преподавателей военных кафедр.
Особое внимание уделено развитию военно-патриотической работы среди молодежи. Клубы и кружки, действующие при школах, колледжах, воинских частях и дворцах школьников, теперь будут включены в систему дополнительного образования. Обучающиеся в них получат специальный статус — "жас айбын", что станет символом участия в программе допризывной подготовки.
"Этот закон усиливает престиж воинской службы, делает военную подготовку доступнее и понятнее для молодёжи, а также упрощает административные процессы", — прокомментировали в Мажилисе.
Кроме того, в рамках законопроекта функции по государственному оборонному заказу передаются от Министерства промышленности и строительства к Министерству обороны, что должно повысить эффективность реализации оборонных программ.
Закон вступит в силу после подписания Президентом.
Ранее стало известно, что поступить в военные вузы Казахстана стало возможно онлайн.
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