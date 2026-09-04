Военные и ветераны в школах: по стране стартовали «Уроки мужества»

С началом учебного года военнослужащие и ветераны проводят в школах Казахстана «Уроки мужества». Они рассказывают подросткам о службе в армии, военной истории и поступлении в профильные учебные заведения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

Один из таких уроков прошел в школе №107 в Астане. На встречу с учениками 9, 10 и 11 классов пришли представители Департамента по делам обороны, ветераны Вооруженных сил и руководитель столичного филиала военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Генерал-майор Марат Нагуманов, заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил», говорил со школьниками об истории страны, воинском долге и службе.

Ученикам показали материалы о воинских традициях, героях и роли Вооруженных сил в защите суверенитета и территориальной целостности Казахстана. Подростки спрашивали об условиях военной службы и поступлении в военные вузы.

«С ранних лет воспитывать у школьников любовь к Родине, стремление служить своей стране, ответственность и патриотизм наша общая задача. Сегодняшний "Урок мужества" позволил учащимся глубже понять эти ценности», - сказала директор школы Айгуль Бисенбина.

По ее словам, знакомство с историями защитников страны помогает формировать у школьников представление о службе и личной ответственности.

В конце встречи учеников Бейбарыса Ергазулы и Аяжан Токтарову, участвовавших в XII Международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын», наградили благодарственными письмами от имени начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны.

«Уроки мужества» проходят в организациях образования по всей стране по инициативе Министерства обороны. Военные и ветераны делятся личным опытом, рассказывают о службе и отвечают на вопросы школьников.