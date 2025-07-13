  • 13 Июля, 03:38
  • BAIGENEWS

Спасатели вытащили женщину из обрыва в ущелье Маралсай

Пострадавшая по неосторожности упала в обрыв и не смогла самостоятельно выбраться

Сегодня, 02:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иле-Алатауский национальный государственный парк Сегодня, 02:24
Сегодня, 02:24
127
Фото: Иле-Алатауский национальный государственный парк

В ущелье Маралсай Иле-Алатауского национального парка военные МЧС вытащили женщину из обрыва, передает BAQ.KZ.

В Алматинской области военнослужащие провели успешную спасательную операцию. Инцидент произошёл в ущелье Маралсай в Талгарском районе, во время патрулирования механизированного дозора.

Сотрудники МЧС обнаружили женщину, которая упала в обрыв и не могла самостоятельно выбраться. Пострадавшей оказалась гражданка 1986 года рождения. По предварительным данным, она оступилась и сорвалась вниз.

Военные оперативно извлекли пострадавшую из труднодоступного участка местности и передали её прибывшей бригаде скорой помощи.

"Благодаря грамотным и своевременным действиям спасателей удалось предотвратить возможные тяжёлые последствия", - говорится в сообщении МЧС РК.

Самое читаемое

Наверх