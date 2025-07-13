Спасатели вытащили женщину из обрыва в ущелье Маралсай
Пострадавшая по неосторожности упала в обрыв и не смогла самостоятельно выбраться
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В ущелье Маралсай Иле-Алатауского национального парка военные МЧС вытащили женщину из обрыва, передает BAQ.KZ.
В Алматинской области военнослужащие провели успешную спасательную операцию. Инцидент произошёл в ущелье Маралсай в Талгарском районе, во время патрулирования механизированного дозора.
Сотрудники МЧС обнаружили женщину, которая упала в обрыв и не могла самостоятельно выбраться. Пострадавшей оказалась гражданка 1986 года рождения. По предварительным данным, она оступилась и сорвалась вниз.
Военные оперативно извлекли пострадавшую из труднодоступного участка местности и передали её прибывшей бригаде скорой помощи.
"Благодаря грамотным и своевременным действиям спасателей удалось предотвратить возможные тяжёлые последствия", - говорится в сообщении МЧС РК.
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