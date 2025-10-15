В Мажилисе прошло заседание Комитета по международным делам, обороне и безопасности под председательством Айгуль Куспан, где обсудили меры по укреплению обороноспособности страны, передает BAQ.KZ.

В обсуждении приняли участие заместитель министра обороны вице-адмирал Серик Бурамбаев, а также депутаты прошлых созывов, генерал-лейтенанты в отставке Бахытжан Ертаев и Абай Тасбулатов.

Ключевыми темами стали исполнение государственного оборонного заказа, подготовка специалистов для оборонно-промышленного комплекса и новая система оплаты труда военнослужащих.

Айгуль Куспан напомнила, что в период прошлой парламентской сессии были приняты важные законы, касающиеся территориальной обороны, службы в резерве и военно-патриотического воспитания граждан. Эти меры уже позволили повысить продовольственные пайки военнослужащих и улучшить систему льгот для граждан, прошедших срочную службу.

Бахытжан Ертаев и Абай Тасбулатов, внесшие значительный вклад в развитие оборонной системы страны, предложили пересмотреть подход к обеспечению военных — от жилья и продовольствия до вопросов самообеспечения армии.

"Армия должна быть не только боеспособной, но и социально защищённой. Без этого сложно говорить о мотивации и профессионализме личного состава", — отметил Ертаев.

По итогам заседания предложения депутатов и экспертов будут направлены на экспертную оценку и рассмотрены в рамках дальнейшей работы над законопроектами, касающимися модернизации системы обеспечения военнослужащих.