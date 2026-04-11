США продолжают переброску войск на Ближний Восток на фоне предстоящих переговоров с иранской делегацией в Пакистане, сообщает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

В регион уже прибыли истребители и штурмовики, а в ближайшее время туда могут отправиться 1,5–2 тысячи солдат элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Кроме того, к региону направляются тысячи моряков и морских пехотинцев. Авианосец George H.W. Bush с группой сопровождения покинул Вирджинию в конце марта и сейчас находится в Атлантике. Также на Ближний Восток движется корабль Boxer с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты, который был переброшен из Калифорнии и сейчас находится в Тихом океане.

Переброска войск происходит на фоне дипломатических усилий США и Ирана, и наблюдатели отмечают, что это может быть сигналом готовности к возможным напряжённым ситуациям в регионе.