Военные вузы Минобороны отобрали самых подготовленных казахстанцев
Приемные комиссии военных вузов и колледжей Министерства обороны РК отобрали абитуриентов, успешно прошедших тесты по физической подготовке и общеобразовательным дисциплинам, передает BAQ.KZ.
В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова из более чем 590 претендентов зачислено свыше 350 человек. Конкурс проходил по 7 специальностям и 16 квалификациям, включая популярные направления "управление разведывательными подразделениями" и "управление мотострелковыми подразделениями".
В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи из 360 претендентов зачислено более 200 человек.
С этого года в вузе открыты новые направления подготовки: "криптология в военном деле" и "международные военные отношения и переводческое дело" по восточным языкам. Обучение будет в формате двудипломного образования совместно с казахстанскими организациями высшего и послевузовского образования. Конкурс проводился по 7 специальностям и 12 квалификациям.
