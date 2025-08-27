Приемные комиссии военных вузов и колледжей Министерства обороны РК отобрали абитуриентов, успешно прошедших тесты по физической подготовке и общеобразовательным дисциплинам, передает BAQ.KZ.

В Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова из более чем 590 претендентов зачислено свыше 350 человек. Конкурс проходил по 7 специальностям и 16 квалификациям, включая популярные направления "управление разведывательными подразделениями" и "управление мотострелковыми подразделениями".

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи из 360 претендентов зачислено более 200 человек.

С этого года в вузе открыты новые направления подготовки: "криптология в военном деле" и "международные военные отношения и переводческое дело" по восточным языкам. Обучение будет в формате двудипломного образования совместно с казахстанскими организациями высшего и послевузовского образования. Конкурс проводился по 7 специальностям и 12 квалификациям.