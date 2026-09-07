Военных летчиков наградили после тушения крупных пожаров в регионах Казахстана

Военные экипажи выполнили более 115 сбросов воды общим объемом около 230 тонн во время тушения природных пожаров в резервате «Семей орманы» и Павлодарском регионе. Летчиков, работавших в зоне огня, наградили в Астане, передает BAQ.KZ.

Награды военнослужащим Военно-воздушных сил вручил министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

По данным ведомства, авиация привлекалась к ликвидации последствий крупных лесных пожаров и защите населенных пунктов. Экипажи работали в условиях повышенного риска.

В сложнейших условиях вы проявили высокий профессионализм, мужество и верность воинской присяге. При тушении масштабных природных пожаров вы действовали решительно и слаженно. Несмотря на высокий риск, вы защищали населенные пункты, жизни людей и природные богатства нашей страны, - сказал Даурен Косанов.

По его словам, действия экипажей помогли избежать более тяжелых последствий стихии.

Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы наградили заместителя командира войсковой части 54835 подполковника Айдына Сагиева.

Медали «Жауынгерлік ерлігі үшін» получили старшие бортовые авиационные техники капитаны Сергей Грибанов из войсковой части 54835 и Асхат Измагамбетов из войсковой части 19132.

Почетной грамотой Президента Казахстана отметили старшего инспектора-летчика управления боевой подготовки Управления командования Военно-воздушных сил полковника Даурена Каракатова.

Все награжденные военнослужащие являются специалистами первого класса. Налет каждого превышает 1500 часов.

В Минобороны отметили, что военная авиация привлекается к тушению природных пожаров и другим операциям, связанным с защитой населения и территорий страны.