Военным будут выплачивать тройное денежное содержание за участие в ЧС

На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты одобрили Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы», передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Андрей Лукин, документ инициирован депутатами Парламента Галиаскаром Сарыбаевым и Олжасом Куспековым и направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в сфере обороны, воинской службы, международного военного сотрудничества и социального обеспечения военнослужащих.

Поправки вносятся в законы «Об обороне и Вооружённых Силах Республики Казахстан», «О воинской службе и статусе военнослужащих» и «О миротворческой деятельности Республики Казахстан».

Одним из нововведений станет установление правового статуса аппарата военного представителя за рубежом. Также будут определены порядок его финансирования и условия прохождения службы. Должности военнослужащих, проходящих службу в таком аппарате, планируется приравнять к должностям сотрудников дипломатической службы.

Закон предусматривает внедрение цифрового рейтинга для отбора военнослужащих на вышестоящие должности. Новая система не будет распространяться на военнослужащих специальных государственных органов.

Значительный блок поправок направлен на усиление социальной и правовой защищённости военнослужащих. В частности, военнослужащим Вооружённых сил и Пограничной службы будет выплачиваться денежное содержание в трёхкратном размере за участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении антитеррористических операций и обеспечении режима чрезвычайного положения.

Кроме того, военнослужащие, находящиеся в распоряжении командира в связи с расследованием уголовного дела и не занимающие воинскую должность, будут обеспечиваться выплатой в размере минимальной заработной платы.

Документом также устанавливается срок давности для обжалования решений об увольнении с воинской службы. Военнослужащие, имеющие 25 и более лет выслуги, смогут увольняться по собственному желанию, за исключением случаев введения чрезвычайного или военного положения.

Отдельная норма касается офицеров, проходящих воинскую службу по призыву. Период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста не будет засчитываться в срок службы по призыву, однако будет учитываться при исчислении выслуги лет.

По словам Андрея Лукина, принятие закона позволит повысить социальную защищённость военнослужащих, усовершенствовать механизмы прохождения службы и укрепить правовые основы деятельности Вооружённых сил.

По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили закон.