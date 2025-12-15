Число мирных жителей Камбоджи, погибших в результате вооруженного конфликта с Таиландом, увеличилось до 12 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Khmer Times.

Об этом 15 декабря сообщил министр информации Камбоджи Нет Пхеактра, отметив, что ситуация в приграничных районах остается напряженной.

По официальным данным, в результате боевых действий ранения получили 74 человека. Масштабы гуманитарных последствий продолжают расти: более 400 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, расположенные вблизи границы, и искать убежище в более безопасных районах страны.

Министр информации заявил, что в ходе боевых действий применялось тяжелое вооружение. "Тайская армия использовала тяжелое вооружение, включая истребители и кассетные бомбы", — приводит его слова газета Khmer Times.

По словам Нет Пхеактры, за последние девять дней тайские военные наносили удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре. Под обстрелы, как утверждает камбоджийская сторона, попали жилые дома мирных жителей, школы, больницы, храмы, а также объекты городской инфраструктуры.

Власти Камбоджи подчеркивают, что происходящее привело к резкому ухудшению гуманитарной обстановки в приграничных районах. Международное сообщество призывается обратить внимание на эскалацию конфликта и его последствия для мирного населения.