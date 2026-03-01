Военный лагерь на юге Багдада подвергся удару
Объект подвергся удару с воздуха.
Сегодня 2026, 00:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 00:29Сегодня 2026, 00:29
119Фото: Shafaq News
Военный лагерь Сакр в южной части Багдада (Ирак) подвергся удару. Об этом сообщает иракский новостной портал Shafaq News со ссылкой на источник, передает BAQ.KZ.
Информация о жертвах или масштабах ущерба пока отсутствует, и ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за нападение.
По некоторым данным, объект подвергся удару с воздуха, в небо поднялись клубы дыма.
Лагерь Сакр, расположенный недалеко от жилого района столицы, является базой для объединенных сил безопасности, включая подразделения Министерства внутренних дел, Федеральной полиции и "Аль-Хашд аш-Шааби".
Самое читаемое
- Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели
- Около 165 млрд тенге утильсбора направили на поддержку автопрома
- 12 участков трасс закрыли в Казахстане из-за непогоды
- Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
- Новый завод по переработке шерсти могут построить за $10 млн