Военный оркестр прошел по набережной реки Есиль с праздничной музыкой

В честь Дня столицы Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил Республики Казахстан представил жителям и гостям Астаны праздничную концертную программу.

Музыкальное шествие началось у памятника Кенесары хану. Военный оркестр прошёл торжественным марш-парадом вдоль набережной реки Есиль, затем через Атырауский мост проследовал до Центрального парка. По маршруту шествия прозвучали произведения «Алматы», «Амангельды» и «Казахский марш», создав для жителей и гостей столицы по-настоящему праздничную атмосферу. Как отметил старший военный дирижёр, художественный руководитель Центрального военного оркестра майор Нурлан Кучкаров, главная цель мероприятия — подарить хорошее настроение жителям и гостям столицы, познакомить широкую аудиторию с творчеством военного оркестра и популяризировать национальное музыкальное наследие.

— День столицы — особый праздник для всех казахстанцев. По этому случаю мы подготовили специальную концертную программу, объединившую произведения военной и национальной музыки. Сегодняшний марш-парад и плац-концерт были призваны создать праздничную атмосферу и продемонстрировать уникальное исполнительское мастерство военного оркестра. Мы уверены, что подобные культурные мероприятия способствуют укреплению патриотического духа молодёжи и повышают интерес к национальному искусству, — подчеркнул майор Нурлан Кучкаров.

После завершения марш-парада в Центральном парке состоялся плац-концерт (дефиле). В программу вошли композиция «Казахский сувенир», попурри на основе казахских народных песен, произведений Нургисы Тлендиева, а также популярных композиций легендарного ансамбля «Дос-Мукасан».

Выступление Центрального военного оркестра было тепло встречено зрителями и стало одним из ярких культурных событий праздничного дня, способствующих популяризации национальной музыкальной культуры и укреплению патриотических ценностей.