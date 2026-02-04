В 2026 году в Казахстане планируется призвать более 850 офицеров запаса на воинскую службу, передает BAQ.KZ.

По информации Минобороны, призыв проводится в рамках Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" и направлен на повышение боеготовности Вооружённых сил и формирование военно-обученного резерва.

Согласно постановлению Правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооружённые силы, 80 — в Пограничную службу, 64 — в Национальную гвардию и 15 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Призыву подлежат офицеры запаса до 29 лет, а по медицинским специальностям — до 32 лет, имеющие востребованную военно-учетную специальность. Среди них — авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления.

Призванные офицеры будут получать денежное довольствие, жильё или жилищные выплаты, питание и медицинское обслуживание на уровне контрактников. Служба обычно проходит по месту воинского учёта или проживания. Приоритет отдаётся кандидатам, которые заинтересованы в службе и не имеют постоянной работы.

В Минобороны напоминают, что офицеры запаса обязаны своевременно прибыть в местные органы военного управления при получении уведомления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка может быть предоставлена по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья.