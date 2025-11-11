Военно-транспортный самолёт C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на границе Грузии и Азербайджана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu. По данным Министерства национальной обороны Турции, на месте катастрофы ведутся активные поисково-спасательные работы.

"Наш военный транспортный самолёт C-130, вылетевший из Азербайджана в направлении нашей страны, упал на грузино-азербайджанской границе. Поисково-спасательные работы начались в координации с властями Азербайджана и Грузии", — говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном на турецкой платформе NSosyal.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите по урбанистике в Конгресс-центре Партии справедливости и развития, выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией.

"Сегодня мы с глубокой скорбью узнали о том, что военный самолёт типа C-130, летевший из Азербайджана в нашу страну, разбился на границе Грузии и Азербайджана. Мы продолжаем работу в координации с властями этих стран по поиску обломков самолёта. Надеемся, что эта катастрофа обойдётся нам как можно с меньшими потерями. Да помилует Всевышний погибших", — заявил глава государства.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран подтвердил, что на месте происшествия немедленно начаты поисково-спасательные работы. Он также обратился к общественности с просьбой доверять только официальным источникам информации.

"Сегодня днём после падения военного транспортного самолёта на границе Грузии и Азербайджана незамедлительно начаты поисково-спасательные работы. В целях правильного информирования общественности важно учитывать только заявления официальных органов и не распространять неподтверждённую информацию. Просим принять это к сведению", — отметил Дуран.

В настоящий момент операции по поиску обломков продолжаются в координации с властями Азербайджана и Грузии. Официальные лица не уточняют число членов экипажа и пострадавших, однако по данным турецких СМИ, на борту находились военнослужащие.