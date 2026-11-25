В Турции во время военных учений потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил страны. Инцидент произошел в городе Эскишехир.

Как сообщает TRT Haber, обломки вертолета модели AS-532 уже обнаружены. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Информация о причинах крушения и возможных потерях пока не поступала.