Военный вертолет потерпел крушение во время учений в Турции
Обломки воздушного судна AS-532 обнаружили в районе города Эскишехир.
25 Ноября 2026, 05:32
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25 Ноября 2026, 05:3225 Ноября 2026, 05:32
37Фото: TRT Haber
В Турции во время военных учений потерпел крушение вертолет Военно-воздушных сил страны. Инцидент произошел в городе Эскишехир.
Как сообщает TRT Haber, обломки вертолета модели AS-532 уже обнаружены. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
Информация о причинах крушения и возможных потерях пока не поступала.
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