Вокалиста известной музыкальной группы оштрафовали за неоплаченную парковку
Сам музыкант на судебное заседание не явился.
Сегодня, 15:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
64Фото: РИА Новости
Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату штрафа за нарушение правил парковки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.
В материалах дела указано, что ранее Сергею был выписан штраф в 5 тыс. рублей в качестве наказания за размещение автомобиля на парковке в Москве без оплаты.
На этот раз с него взыщут еще пять тысяч рублей за неуплату административного штрафа.
Самое читаемое
- В Костанае набирает обороты скандал из-за новой реформы ОСИ
- В Казахстан с визитом прибыл и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн
- Абайская область и Карелия создадут совместные проекты в ключевых отраслях
- Трамп назвал себя "президентом Европы" на фоне растущего влияния на ЕС
- Джеки Чан приступил к съемкам нового проекта в Казахстане