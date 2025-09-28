  • 28 Сентября, 16:06

Вокалиста известной музыкальной группы оштрафовали за неоплаченную парковку

Сам музыкант на судебное заседание не явился.

Сегодня, 15:32
АВТОР
РИА Новости
Сегодня, 15:32
64
Фото: РИА Новости

Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату штрафа за нарушение правил парковки, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В материалах дела указано, что ранее Сергею был выписан штраф в 5 тыс. рублей в качестве наказания за размещение автомобиля на парковке в Москве без оплаты.

На этот раз с него взыщут еще пять тысяч рублей за неуплату административного штрафа.

