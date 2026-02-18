Реконструкция железнодорожного вокзала Алматы-1 продолжается в плановом режиме. Особое внимание в проекте уделено повышению сейсмоустойчивости здания и инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

В ходе работ усиливаются несущие конструкции, обновляются инженерные сети, внедряются современные системы энергоснабжения, вентиляции, цифрового контроля и безопасности. Также модернизируются системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

По завершении реконструкции пропускная способность вокзала увеличится, пассажирские условия станут более комфортными, а объект будет полностью адаптирован для маломобильных групп населения.

Завершение работ запланировано до конца текущего года.