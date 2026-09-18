Вокзал «Арал теңізі» открыли после реконструкции за 1,7 млрд тенге

В Аральске после реконструкции открыли железнодорожный вокзал «Арал теңізі», построенный более 120 лет назад. На обновление объекта направили 1,7 млрд тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат Кызылординской области.

В открытии вокзала приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая, маслихата и представители общественности.

Здание вокзала было построено в 1905 году во время строительства железнодорожной линии Оренбург – Ташкент. Реконструкцию объекта компания «Техоснастка ремсервис» начала в ноябре прошлого года.

После обновления в здании появились комната матери и ребенка, медицинский пункт, камера хранения, зал ожидания, столовая и кафетерий. Для людей с особыми потребностями предусмотрен лифт.

Вокзал может обслуживать до 600 человек в сутки. Одновременно в здании могут находиться до 224 пассажиров.

Обновление «Арал теңізі» проходит в рамках модернизации железнодорожной инфраструктуры. Сейчас ремонт ведется на 124 вокзалах по Казахстану.

В Кызылординской области программа охватывает семь железнодорожных вокзалов, два пункта обслуживания и пассажирскую платформу на станции Талап. Ранее завершились работы на вокзалах Жанакоргана, Шиели, Казалы и Саксаульска, а также на платформе станции Талап.

«В этом году в регионе капитально ремонтируется более 80 километров железнодорожных путей. Также модернизируются пункты обслуживания в поселках Жалагаш и Теренозек. Сегодня к эксплуатации сдаются вокзалы Торетама и Жосалы. На реконструкцию и капитальный ремонт вокзалов выделено более 10 млрд тенге», – сообщил Мурат Ергешбаев.

Ранее, в 2024 году, капитальный ремонт провели на железнодорожном вокзале Кызылорды и благоустроили прилегающую территорию.