Вокзал Астана-1 масштабно обновляют: что уже сделано
Главная цель проекта – создать современные, безопасные и доступные условия для пассажиров.
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На вокзале станции Астана-1 продолжается масштабная реконструкция. После завершения работ площадь объекта увеличится на 580 кв. метров и составит 8,4 тыс. кв. метров.
Обновленный вокзал будет рассчитан на комфортное обслуживание пассажиропотока, который сегодня составляет около 10 тыс. человек в сутки и порядка 2,5 млн пассажиров в год.
Что уже сделано
На объекте завершены монтаж кровли, разводка внутренних инженерных коммуникаций и устройство берегового перрона с навесом.
Сейчас продолжаются отделочные работы, устройство конкорса и благоустройство прилегающей территории.
На вокзале уже установлены новые эскалаторы, лифты и подъемники. Также оборудуются пандусы, комнаты матери и ребенка, санитарные помещения и зоны ожидания.
Каким станет вокзал
Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. На вокзале предусмотрены тактильная навигация и информационные таблички для людей с нарушениями зрения.
Реконструкция Астана-1 проводится в рамках программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.
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