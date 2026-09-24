Вокзал Астана-1 масштабно обновляют: что уже сделано

На вокзале станции Астана-1 продолжается масштабная реконструкция. После завершения работ площадь объекта увеличится на 580 кв. метров и составит 8,4 тыс. кв. метров.

Обновленный вокзал будет рассчитан на комфортное обслуживание пассажиропотока, который сегодня составляет около 10 тыс. человек в сутки и порядка 2,5 млн пассажиров в год.

Что уже сделано

На объекте завершены монтаж кровли, разводка внутренних инженерных коммуникаций и устройство берегового перрона с навесом.

Сейчас продолжаются отделочные работы, устройство конкорса и благоустройство прилегающей территории.

На вокзале уже установлены новые эскалаторы, лифты и подъемники. Также оборудуются пандусы, комнаты матери и ребенка, санитарные помещения и зоны ожидания.

Каким станет вокзал

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. На вокзале предусмотрены тактильная навигация и информационные таблички для людей с нарушениями зрения.

Реконструкция Астана-1 проводится в рамках программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.