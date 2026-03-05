Вокзал Кокшетау обновляют впервые за 20 лет
В Кокшетау завершается масштабная реконструкция железнодорожного вокзала. Готовность работ уже превышает 90%.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Акмолинскую область посетил железнодорожный вокзал Кокшетау, где впервые за более чем 20 лет проводится масштабная реконструкция, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Работы почти завершены
По словам управляющего директора по строительству АО «НК «КТЖ» Марата Искалиева, здание вокзала было построено в 1981 году, а последний капитальный ремонт здесь проводился более двух десятилетий назад.
Сейчас готовность строительно-монтажных работ составляет около 93%. На объекте ведутся внутренняя отделка, монтаж оборудования и обновление инженерных сетей.
При реконструкции также уделяется внимание сохранению исторического облика здания и созданию безбарьерной среды для людей с особыми потребностями.
В области обновляют 16 вокзалов
В Акмолинской области модернизацией охвачено 16 железнодорожных вокзалов, что является самым высоким показателем по стране.
Семь из них проходят реконструкцию, а еще девять вокзалов планируется снести и построить заново. Работы ведутся на станциях Атбасар, Макинка, Курорт Боровое, Акколь, Ерейментау, Есиль, Жаксы, Жалтыр, Державинск, Шортанды и других.
Обновление вокзалов по всей стране
По данным правительства, модернизация железнодорожной инфраструктуры проводится сразу в нескольких регионах Казахстана.
До конца года планируется обновить все 124 железнодорожных вокзала страны.
Поручение премьер-министра
Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта, акимату и КТЖ обеспечить строгий контроль за сроками и качеством строительных работ, чтобы модернизированные вокзалы были удобными и безопасными для пассажиров.
