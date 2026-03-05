Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Акмолинскую область посетил железнодорожный вокзал Кокшетау, где впервые за более чем 20 лет проводится масштабная реконструкция, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Работы почти завершены

По словам управляющего директора по строительству АО «НК «КТЖ» Марата Искалиева, здание вокзала было построено в 1981 году, а последний капитальный ремонт здесь проводился более двух десятилетий назад.

Сейчас готовность строительно-монтажных работ составляет около 93%. На объекте ведутся внутренняя отделка, монтаж оборудования и обновление инженерных сетей.

При реконструкции также уделяется внимание сохранению исторического облика здания и созданию безбарьерной среды для людей с особыми потребностями.

В области обновляют 16 вокзалов

В Акмолинской области модернизацией охвачено 16 железнодорожных вокзалов, что является самым высоким показателем по стране.

Семь из них проходят реконструкцию, а еще девять вокзалов планируется снести и построить заново. Работы ведутся на станциях Атбасар, Макинка, Курорт Боровое, Акколь, Ерейментау, Есиль, Жаксы, Жалтыр, Державинск, Шортанды и других.

Обновление вокзалов по всей стране

По данным правительства, модернизация железнодорожной инфраструктуры проводится сразу в нескольких регионах Казахстана.

До конца года планируется обновить все 124 железнодорожных вокзала страны.

Поручение премьер-министра

Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта, акимату и КТЖ обеспечить строгий контроль за сроками и качеством строительных работ, чтобы модернизированные вокзалы были удобными и безопасными для пассажиров.